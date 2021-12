Tchad : à la découverte du village du Salamat au Festival Dary 2021

La province du Salamat est l’une des 23 provinces que compte la République du Tchad. Elle est située au Sud-ouest du pays et partage la frontière avec la République centrafricaine. Ses groupes ethnico-linguistiques sont composés des Arabes Salamat, des Arabes Hemat, des Arabes Rachid, des Arabes Kolomat, des Djaadné, des Kibet, les Dagal, les Rounga, les Iyalna, les Toram et les Sara-Kaba.



Tous ces groupes sont représentés à la 3ème édition du Festival Dary pour affirmer la diversité culturelle du Tchad. Au village Salamat, se trouve différentes cultures qui exécutent des danses folkloriques. Abdel-Aziz Soumaïn, point focal du village explique que la province est cosmopolite sur les plans humain et culturel.



Tout ce qui se trouve dans la province est bien représenté au Festival. On a tout apporté, affirme-t-il. Ainsi, l’on peut trouver des cultures vivrières composées de céréales, de la culture du haricot, d’oseille, de maïs, l’huile de karité, l’huile de savonnier, les grains de savonnier appelés communément “kournaka”. On peut également découvrir la poudre sous forme de boule de savon appelé “madamché".



D’après le point focal, Abdel-Aziz Soumaïn, “madamché” est un aliment qui fait partie des condiments pour la préparation de la sauce au gombo sec. Il y a aussi la culture de la pêche, avec plusieurs variétés de poissons, pour une activité qui se pratique souvent dans le Bahr Azoum. On peut voir dans le stand, le poisson sonothèque sec, qui est utilisé pour la rapidité du repas, lorsque l’urgence s’impose. Selon Abdel-Aziz Soumaïn, les danses des différentes communautés sont également exécutées et permettent aux jeunes qui n’ont jamais été au village une fois, de découvrir leur propre culture.



Un visiteur indique d’ailleurs que le Festival Dary lui rend tout ce qu’il n’a pas vu ou entendu : « on peut non seulement découvrir notre propre culture, mais également découvrir les cultures d’autres ethnies. C’est pour cette raison que depuis son ouverture jusqu’à présent, je n’ai jamais manqué une seule seconde. Ce Festival fascine et me rend heureux », a-t-il déclaré.