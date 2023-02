Tchad : accident de voie publique à Bongor, 8 blessés dont 3 graves

Selon les témoins, une Hilux double cabine en provenance du sud de la ville cherchait à éviter des enfants lorsqu'elle a percuté plusieurs personnes avant de terminer sa course contre un mur.



Le bilan de l'accident est de 8 personnes blessées, dont 3 ont un pronostic vital engagé. Toutes les victimes ont été admises à l'hôpital provincial de Bongor pour recevoir des soins médicaux.



Cet accident tragique rappelle l'importance de respecter les règles de la route et de faire preuve de prudence pour éviter les accidents et protéger la vie des usagers de la route.