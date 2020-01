TCHAD Tchad : accord entre les syndicats et le Gouvernement, la grève va être levée

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 8 Janvier 2020 modifié le 8 Janvier 2020 - 16:01





Le président de la République Idriss Déby a reçu mercredi les partenaires sociaux, 48 heures avant l'expiration du délai fixé pour parvenir à un accord.



Après 1h30 de discussions, un accord a été trouvé à l'issue de la rencontre. Initialement réduites de 35 %, les AGS sont rétablis à 20% en janvier 2020 et 15 % en juillet de la même année. Réduits de 50%, les indemnités et primes de responsabilité sont restaurées respectivement à 15% en janvier, 20% juillet 2020 ainsi que 15% en juillet 2021.



Le porte-parole adjoint de la plateforme syndicale revendicative, Mahamat Nasradine Moussa, s’est réjouit de l’aboutissement des discussions et appelé les militants à reprendre le chemin des bureaux dès jeudi.



Selon la Présidence, cette audience intervient après quatre rounds de négociations autour du Président du Haut comité technique tripartite chargé de poursuivre les discussions sur les points de revendications de la plateforme syndicale revendicative.



Dans les heures qui suivent, le Gouvernement et les organisations syndicales signeront un protocole d’accord scellant ainsi un pacte social avec toutes les garanties.



"Dorénavant, les grèves se conjugueront au passé. Les travailleuses et travailleurs seront appelés par leurs centrales syndicales respectives à se mettre au travail avec ardeur et rigueur pour permettre à notre pays de poursuivre sa quête de l’émergence", a estimé la Présidence.



Lors de son message à la nation le 31 décembre 2019, Idriss Déby a exhorté les partenaires sociaux et le Gouvernement à accélérer les négociations pour que les effets financiers de leur accord soient pris en compte dans le mandatement du salaire de janvier 2020.



Pour le facilitateur, au sein du Haut comité technique tripartite chargé de poursuivre les discussions sur les points de revendications de la plateforme syndicale revendicative, Ali Abbas Seïtchi, "il y a ni perdant, ni gagnant. Et, c’est le Tchad qui en sort grandi."





