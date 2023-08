Tchad : activités prometteuses à Zerli, pépinières, foyers améliorés et mini-château

Au programme, une formation des jeunes pour la préparation des pépinières, des femmes pour la fabrication de foyers améliorés, et la construction d'un mini-château d'une valeur de 9.000.000 FCFA.



La cérémonie a vu la présence du président du CELIAF du Guera, ainsi que les membres de l'association, les chefs traditionnels et un grand nombre d'invités et de la population du village, qui ont massivement participé pour honorer l'événement.



Ousoumane Radiane, le président de l'association, a expliqué que leur institution avait un plan d'action dans le cadre du développement du village Zerli et a sollicité la contribution de chacun pour sa réussite.



La population du village Zerli, dirigée par le représentant du chef de village, Bachar Hamadene, a exprimé sa grande satisfaction face à ces initiatives.