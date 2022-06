Tchad : adoption d'une loi sur le statut du personnel de la police

"Le texte consacre quelques innovations par rapport à l'ordonnance n°15 du 1er mars 2021 qui régit actuellement le corps de la police nationale", a expliqué le général Idriss Dokony Adiker, ministre de la Sécurité publique.



La loi prévoit la régularisation des fonctions et les avancements du personnel de la police.



Selon le ministre, les ayants-droits doivent avoir les mêmes avantages dûs au capital décès et aux conversions de fonctions, contrairement à une omission faite dans l'ordonnance du 1er mars 2021.



Les conseillers nationaux ont insisté sur le recrutement par concours, la formation des policiers et la lutte contre la corruption.