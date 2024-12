Tchad : atelier de sensibilisation et de promotion de l'assurance qualité dans l'Enseignement supérieur

Cet atelier de sensibilisation et de promotion de l'assurance qualité, s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de développement et de l'enseignement supérieur, mais aussi des recommandations et des journées de réflexion et de partage sur l'enseignement supérieur au Tchad.



Il permettra de mettre en place une démarche qualité pour répondre aux attentes des étudiants, des employeurs et des partenaires internationaux.



Le président du comité d'organisation, Dionka Maoundé, par ailleurs directeur de l'Enseignement supérieur, a indiqué que le présent atelier est une opportunité pour le Tchad de renforcer son système éducatif, en s'appuyant sur les cadres de référence régionaux et internationaux.



Deux interventions par visio-conférence ont été suivies dans la salle. Depuis Dakar au Sénégal, le Pr Lamine Guey, directeur du Réseau Africain Francophone des Agences d'Assurance Qualité (RANAFAQ), a salué la dynamique d'assurance qualité du système éducatif au Tchad.



Le Pr Saturnin Enzonga, directeur d'assurance qualité de la CAMES, a pour sa part, relevé que l'objectif visé est de doter les étudiants des compétences reconnues dans le monde. Il s'en est suivi, l'intervention du Pr Mohamed Tahiri, directeur de l'Agence Internationale de Formation Scentifique(AIFS) du Rabat au Maroc, une Agence affiliée à l'Agence Universitaire de la Francophonie(AUF), a rappelé l'importance de la pérennité financière de ces Agences.



Le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et la Formation professionnelle, Tom Erdimi, dans son discours d'ouverture, a souligné que la qualité de l'enseignement supérieur, constitue un enjeu central de développement durable.



Car dit-il, il ne s'agit pas uniquement d'un standard académique, mais d'un impératif stratégique pour garantir que les diplômes sont compétitifs sur le marché de l'emploi, a ajouté le ministre de l'Enseignement supérieur.



Il faut signaler que cet atelier organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur, en partenariat avec l'Agence Universitaire de la Francophonie(AUF), a vu la présence de quelques participants venus de l'extérieur, notamment de la France, de la Guinée Conakry, du Cameroun, du Sénégal et de la République centrafricaine.