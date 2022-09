Tchad : au Batha, des projets pour appuyer la résilience des communautés

Le secrétaire général de la province du Batha a présidé le 8 septembre 2022, une réunion d'information et de présentation du Projet intégré d'appui à la résilience des communautés, et le lancement officiel du Projet d'assistance saisonnière aux ménages vulnérables, dans les deux départements du Batha.



L'objectif de cette rencontre est de recueillir l'adhésion et les orientations, en vue de faciliter la mise en œuvre de ces projets. Ces projets sont financés par le Programme Alimentaire Mondiale (PAM).



Le secrétaire général de la province du Batha, Abdelaziz Maï Mahamat, a remercié le PAM qui a été toujours aux côtés du gouvernement, dans le cadre de l'appui aux populations vulnérables et l'équipe de l'ONG MOUSTAGBAL, pour les différentes actions de développement menées en faveur de la population du Batha, depuis leur installation à Ati.



Il a exhorté l'équipe à être très attentive et assidue, pour suivre la présentation de ces projets combien importants pour le développement de la province.