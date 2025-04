Tchad : au Guéra, cérémonie de réception du magasin villageois de Banda

La localité de Banda, située à 13 km Nord de Mongo, a été le théâtre d'une cérémonie de réception d'un nouveau magasin villageois ce mardi 22 avril 2025.



Cette infrastructure, construite par l'Entreprise de Construction Général (ECG) de Brahim Khamis, a été financée conjointement par la Fédération des Banques de Céréales du Guéra et l'ONG Aura-Caritas.



Dans son allocution, le chef du village de Banda Moussa Sakhaïr a exprimé sa profonde reconnaissance envers les différents partenaires impliqués dans la réalisation de ce projet. « Ce magasin représente un espoir pour notre communauté et nous permettra d'améliorer considérablement la conservation de nos récoltes, » a-t-il déclaré.



Il a particulièrement remercié l'entreprise ECG pour la qualité du travail réalisé, ainsi que les bailleurs de fonds, pour leur soutien indéfectible. Prenant la parole à son tour, Madas Allamine, représentant de la Fédération des Banques de Céréales du Guéra, a saisi l'occasion pour présenter les missions et objectifs de son institution. « Notre fédération œuvre depuis plusieurs années pour renforcer la sécurité alimentaire dans toute la province du Guéra », a-t-il expliqué.



Il a détaillé le réseau des banques de céréales existantes et comment cette nouvelle infrastructure s'intègre dans la stratégie globale de lutte contre l'insécurité alimentaire. Kadar Daouro a pris la parole pour expliquer les procédures de la construction de ce magasin qui est un outil indispensable pour soulager la souffrance de la population dans le cadre du déstockage de leurs produits.



Le père François, initiateur du projet, a également pris la parole pour prodiguer des conseils sur la bonne gestion du magasin. Il a insisté sur l'importance d'une gestion transparente et participative, impliquant l'ensemble de la communauté. « Ce magasin n'appartient pas à une seule personne, mais à tout le village.



Sa réussite dépendra de votre capacité à travailler ensemble pour le bien commun », a-t-il souligné. La cérémonie s'est achevée par une photo de famille réunissant tous les participants, et une visite guidée des installations du nouveau magasin. Cette infrastructure, qui répond aux standards modernes de conservation des céréales, devrait contribuer significativement à l'amélioration des conditions de stockage des récoltes pour la communauté de Banda.