Tchad : au Guéra, les femmes s'activent pour la SENAFET

En bref. La déléguée à l'action sociale du Guéra, Mme. Nekarnodji Miriam, a tenu jeudi matin une assemblée générale à la Mairie de Mongo. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la Semaine nationale de la femme tchadienne (SENAFET), couplée à la Journée internationale de la femme qui sera célébrée le 8 mars prochain.



La rencontre a eu lieu en présence des femmes issues de différentes couches sociales, du milieu associatif et de l'administration.



Elle a permis d'échanger sur les stratégies afin que cet évènement ait un meilleur impact sur les femmes et le filles, et d'améliorer l'organisation.



Cette année, la province du Bahr El Gazel sera à l'honneur de la 30ème édition de la SENAFET. L'évènement est placé sous le thème : « Genre, enjeux et perspectives ».



De nombreuses activités sont prévues au niveau national, notamment des activités de sensibilisation et de vulgarisation en faveur du respect des droits et de l'autonomisation de la femme.



La SENAFET a été instituée le 25 février 1990.