Tchad : au Hadjer Lamis, les lauréats du baccalauréat 2021 honorés

C’est le secrétaire général du département de Dagana, Mahamat Djida Khalid, qui a présidé la cérémonie de réjouissance.



Présentant le bilan de l’année scolaire 2020-2021, le proviseur de lycée moderne de Massakory, Ahmat Hassan Djibrine, a souligné que sur 57 candidats inscrits en TA4, 40 ont été admis d’office et 12 sont admissibles. Cinq candidats ont échoué. Sur 28 candidats inscrits en série D, l'on note 15 admis d’office et 10 admissibles dont 3 candidats qui ont échoué.



Pour le proviseur Ahmat Hassan djibrine, le résultat du baccalauréat de cette année 2021 est un véritable succès pour le lycée moderne de Massakory, contrairement aux années précédentes.



Le secrétaire général du département de Dagana, Mahamat Djida Klalid, a remercié les enseignants du lycée moderne ainsi que l’administration du lycée pour le travail abattu malgré les multiples perturbations. Il a encouragé les autres élèves qui passent pour la terminale à faire de même.



Au cours de cette cérémonie des attestations de reconnaissance ont été remises aux lauréats par la mairie de Massakory.



Les parents d’élèves, les associations des parents d’élèves, les amis, les autorités traditionnelles et administratives ainsi que les élèves des différents établissements ont pris part à la cérémonie.