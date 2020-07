Tchad : au Hadjer Lamis, un appui de 7,8 millions FCFA à 5 jeunes promoteurs

7,8 millions de Fcfa, c'est le montant remis ce vendredi 03 juillet 2020 par le ministère de la Promotion des jeunes, des Sports et de l'Emploi, à cinq jeunes promoteurs de la province de Hadjer-Lamis.



Cette cérémonie de remise de chèque s'est déroulée dans les locaux de la délégation de la culture, de la jeunesse et des sports.



Dans son mot de bienvenue, la déléguée de la promotion des jeunes, des sports et de l'emploi de Hadjer Lamis, Doudou Taopili, a indiqué que cette remise officielle de chèque à la jeunesse constitue un levier pour booster l'entrepreneuriat des jeunes, créer de la richesse et de l'emploi par les jeunes et pour les jeunes.



Selon elle, ces cinq jeunes bénéficiaires constituent la première vague pour la province de Hadjer Lamis, tandis que la deuxième va suivre.



Madji Ndouba a rappelé aux jeunes que ces crédits sont remboursables à une échéance donnée pour permettre au département ministériel de financer d'autres jeunes.



Remettant officiellement ces chèques aux bénéficiaires, le gouverneur de la province de Hadjer Lamis, Dr. Haoua Outman Djamé, a demandé à ces derniers d'être pragmatiques et déterminés.



Dr. Haoua Outman Djamé a exhorté les bénéficiaires à utiliser ces fonds dans le cadre du projet contenu dans la convention. Les bénéficiaires quant à eux ont remercié le chef de l'État pour la promesse tenue.