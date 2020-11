Tchad : au Hadjer-Lamis, une association construit des salles de classe aux élèves de primaire

Nibeck, une localité située à 6 km de Dendi et à 7 km au nord de la sous-préfecture de Mani rurale, a un collègue et une école primaire. Mais force est de constater que cette localité est laissée à son propre sort.



Les élèves et les enseignants sont motivés par la promotion de l'éducation des enfants de cette localité. Cependant, avoir un local pour travailler est devenu le combat quotidien de tous les habitants et enseignants de la localité. C'est ainsi que l'association des jeunes pour le développement de NIBECK (AJDN), créée en novembre 2018, a conjugué des efforts pour construire trois salles de classe au coût de 1,3 million Fcfa.



Arrivée au niveau de la construction de la charpente, l'association est dépourvue de moyens financiers. Pour le président de l'AJDN, Oumar Adam Sossal, l'association a un but non lucratif et oeuvre pour le développement de la localité, surtout sur la question liée à l'éducation et la scolarisation de filles. C'est ainsi qu'elle a fourni des efforts pour construire trois salles de classe. Malgré les efforts, l’association n’a pas pu achever la construction.



D’après Oumar Adam Sossal, compte tenu des besoins d'urgence qui s'imposent, ils sont contraints de chercher des chevrons et lambours puis les cekots pour faire de l’ombre et permettre aux élèves de fréquenter les lieux.



Il faut savoir que cette construction est la seule qui abrite l'école primaire et le collège. Les élèves du primaire de CP1 au CM2 partent dans la matinée tandis que les collégiens de 6e à la 3e partent dans l'après-midi faute de bâtiment. Le paradoxe est que ces élèves s’assoient sur le sol, certains sur des morceaux de briques pour acquérir des connaissances.