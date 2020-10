Tchad : au Hadjer-Lamis, une formation au profit des comités de gestion des points d'eau

Au Hadjer-Lamis, une formation au profit des comités de gestion des points d'eau est lancée. Cette formation, organisée par le Projet de Résilience et Emploi au Lac Tchad (RESTE), est financée par l'Union Européenne. Elle vise à former les comités de gestion des points d'eau des départements de Dagana et Haraze Albiar dans la province de Hadjer-Lamis.



Selon le représentant du RESTE, Dieter Sauer, le projet couvre deux provinces à savoir le Hadjer-Lamis et le Lac.



Le coordonnateur de la composante hydraulique du projet explique que le RESTE, dans son volet "wash" (eau et assainissement) porte sur la réalisation de 120 forages avec pompes à motricité humaine, 40 unités de production hydraulique, 10 adductions d'eau potable et 50 latrines communautaires dans les deux provinces.