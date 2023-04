Tchad : au Kanem, restitution des travaux de l'atelier sur le système éducatif

Le délégué de l'Éducation nationale du Kanem, Taher Mahamat Abakar, a restitué les travaux de l'atelier du système éducatif qui s'est tenu à Ndjamena, du 4 au 6 avril 2023.



C’était en présence des chefs de service, des inspecteurs et des chefs d'établissement scolaire, dans la salle de la délégation à Mao, ce mardi 11 avril 2023.



L'objectif de cette restitution est de présenter les différents points abordés lors de l'atelier, qui se sont penchés sur la refondation de l'école, notamment le recensement biométrique des enseignants, le problème des écoles, la mise en place du CONAM (chargé de l'affectation des enseignants qui ont vécu plus de trois ans), les problèmes liés aux concours, notamment le baccalauréat, le suivi et l'évaluation des enseignants et les problèmes de violence en milieu scolaire.



Le délégué Taher Mahamat Abakar a expliqué point par point ces différents sujets à ses collaborateurs. Le délégué a également abordé d'autres points tels que la présence des registres des enseignants de l'État à l'inspection et l'application du bilinguisme.



Il a demandé à chacun de prendre ses responsabilités, et à ses collaborateurs de l'aider dans sa mission. Des questions, recommandations et suggestions ont été faites par les participants, et le délégué a pris note pour les transmettre à qui de droit.