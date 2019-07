Tchad : au Logone occidental, le football pour brasser la jeunesse

Au Logone occidental, le football est un vecteur de brassage et de cohabitation pacifique pour la jeunesse. Grâce à l'implication du milieu associatif, notamment l’Association des femmes dynamiques pour le développement socio-sanitaire, des tournois de football sont organisés dans l'objectif de renforcer l'unité nationale. Des initiatives appréciées par les autorités locales.



Récemment, les quatre départements de la province (Dodjé, Guéni, Lac Wey, Ngourkosso) ont pris part à une compétition organisée à Moundou, à travers six équipes dont deux féminines et quatre masculines.



La président de l'association, la députée Eugénie Mbainaye rappelle que la cohabitation pacifique est "chère aux plus hautes autorités". D'après elle, "dans cette 4ème République, l'association adhère à cette noble idéologie du chef de l'Etat pour un Logone occidental uni".



Ngana Djékila, secrétaire général de la province invite toutes les "organisations soeurs à emboiter le pas" à l'association qui "se démarque", notamment en offrant des équipements et du matériel de sport aux délégations départementales.