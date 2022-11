Tchad : au Mandoul, des enseignants dans la clandestinité après les évènements du 20 octobre

Le gouverneur du Mandoul, le général Hissein Dakou, a accueilli la délégation qui a tenu une rencontre avec les responsables des services déconcentrés de l'État, les chefs traditionnels, les chefs religieux et les imams des mosquées.



Des intervenants ont demandé la libération des innocents placés en détention à la suite des manifestations. Aussi, au cours des évènements, certains enseignants se sont cachés et ont fermé leur téléphone. En réponse, le chef de mission, le ministre d'État Laoukein Médard, a déclaré qu'ils peuvent regagner leurs maisons, villages et villes. "L'État a déjà pardonné", a-t-il dit.