Tchad : au Mandoul, une bataille contre l'exode rural et le départ pour l'orpaillage

Le président du Réseau des associations de la province du Mandoul, Alladoumbaye Mathias, souligne que les jeunes du Mandoul ont abandonné l'école et vont à l'aventure, notamment pour l'orpaillage.



Pour Allaramadji Charlesco, membre du Réseau, certains enfants manquent de scolarisation et les parents sont irresponsables. Il estime également qu'avec la faiblesse des rendements agricoles, certains parents poussent leurs enfants vers l'exode rural.



"La seule chose que nous pouvons faire est la sensibilisation pour exploiter la terre et se mettre au travail pour vivre heureux dans son village que d'aller mourir sur le sable du désert", affirme-t-il.



Plusieurs autres pistes sont envisagées : installer des associations de surveillance dans chaque village et organiser des conférences-débats pour dénoncer les pratiques contradictoires aux textes des droits humains.