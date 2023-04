Tchad : au Mayo Kebbi Ouest, le syndicat des enseignants menace de grève en réponse aux enlèvements

Selon le SET, cette pratique qui avait commencé par l'enlèvement d'enfants bouviers est devenue aujourd'hui générale. Elle prend une ampleur alarmante sous le regard impuissant des autorités administratives, sécuritaires et traditionnelles de la Province.



Les actes de terrorisme ont même atteint le système éducatif de la Province. Depuis 2017, des enseignants et élèves ont été enlevés ou assassinés par ces malfrats. Plus récemment, dans la nuit du 06 au 07 avril 2023, deux jeunes ont été enlevés à Mbatnaï dont une élève en classe de 1ère au complexe scolaire « Les Disciples de des ACT » de Pala.



Le SET/MKO exprime son indignation et condamne avec la dernière énergie ces actes moyenâgeux de ces Hommes sans foi ni loi. La section SET du Mayo Kebbi Ouest demande avec insistance aux autorités administratives, sécuritaires et traditionnelles d'user de leur pouvoir pour libérer sans condition et sans délai ces enfants dont la place n'est pas dans la forêt mais dans les salles de classe.



Le communiqué de presse tient lieu d'un préavis de grève allant de samedi 08 au mardi 12 avril 2023. En cas de non-satisfaction, la section provinciale du SET/MKO se réserve le droit d'engager des actions de grandes envergures et seules les autorités administratives, sécuritaires et traditionnelles de la Province seront tenues pour responsables de tout ce qui adviendra.



Le SET/MKO demande également à ses militants de demeurer vigilants pour des actions à venir.