Tchad : au Moyen-Chari, la Plateforme pour une bonne gouvernance appelle à l'unité pour sauver l'image du MPS

Le but de cette rencontre était de préparer psychologiquement les membres de la Plateforme à se prononcer clairement sur le choix du nouveau Secrétaire Général Provincial du MPS de la province du Moyen-Chari lors de la restructuration du Conseil provincial du MPS du Moyen-Chari.



Le coordinateur de la Plateforme, Balyamal Bansita, a demandé à tous les participants d'être unis et solidaires dans la mission de restructuration qui aura lieu à Sarh. Il a ajouté qu'il n'était plus question de faire confiance à Mahamat Boka Ramadan, qui a dirigé le Conseil provincial du MPS du Moyen-Chari pendant 9 ans sans apporter de changement significatif dans le parti ou au niveau de la province.



Balyamal Bansita a conclu que seule la mission envoyée depuis Ndjamena et tous les militants et militantes du MPS de la province du Moyen-Chari ont le dernier mot pour sauver l'image du MPS dans la province.