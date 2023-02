Tchad : au Moyen-Chari, les forces de sécurité s'outillent sur les droits de l'Homme

Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme, en partenariat avec le ministère de la Sécurité publique et de l'Immigration, et le ministère de la Justice et des Droits Humains, organise du 21 au 22 février 2023 à Sarh, chef-lieu de la province du Moyen-Chari, un atelier de renforcement des capacités des Forces de Sécurité Intérieure (FSI) en vue de promouvoir et de protéger les Droits de l'Homme au Tchad.



Placé sous le thème « Les droits de l'Homme et le maintien de l'ordre au Tchad », cet atelier de formation regroupe plus d'une cinquantaine de participants venus de la province du Logone Occidental et du Moyen-Chari.



Le représentant du chef de Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme, Achille Tiem, a précisé que cet atelier vise à répondre aux besoins de suivi de la situation sécuritaire et des droits de l'Homme et de renforcement des capacités des acteurs engagés dans la protection des droits de l'Homme, dans les provinces du Moyen Chari et du Logone Occidental.



Le secrétaire général de la province du Moyen-Chari, Ahmat Tidjani Hamat, s'est réjoui de ces assises, et a indiqué que cet atelier va permettre de faire une évaluation de la situation sécuritaire et de protection des droits de l'Homme dans les deux provinces, et aussi de tisser un lien de confiance entre les Forces de Sécurité Intérieure (FSI) et la population.

Ceci pour le bien-être de tout un chacun.