Tchad : au Ouaddaï, la campagne des nomades lancée à Abougoudam

Le chargé du vote des électeurs nomades de la zone nord Est (2ème adjoint), Dr zakaria Mahamat Saleh a procédé ce lundi 22 avril 2024, à Abougoudam, dans la province du Ouaddaï, au lancement de la campagne de sensibilisation des nomades de trois provinces du l'Est, pour le compte du candidat de la Coalition pour un Tchad Uni,



Mahamat Idriss Deby Itno. Al-Issel Badé, au nom des bureaux qui soutiennent le candidat de la Coalition pour un Tchad Uni, a souligné que tous les nomades d’Abougoudam soutiendront le candidat de la Coalition, Mahamat Idriss Deby, le 6 mai pour remporter dès le premier tour. Il a aussi affirmé que ce département des nomades votera, sans doute à 100%, en faveur du candidat de la Coalition.



Au nom des femmes du département d'Abougoudam nomades, Zahra Abdallah a remercié sincèrement toutes les femmes venues de tout le département et d'Abéché, afin de participer à cet événement. Pour elle, toutes ces femmes en les voyant sortir nombreuses suivre les messages témoins, portent déjà leur choix au candidat de la Coalition pour un Tchad Uni.



Ainsi, elle a demandé à ses sœurs de choisir le candidat du consensus, Mahamat Idriss Déby, pour un mandat de 5 ans à venir, pour le développement durable de la société en général, et celui de la femme du monde rural en particulier. Zenab Macki Kokab, Cheikh Al-Nour Abakar, le directeur de la campagne électorale nomade, ainsi que le directeur de la campagne de la Coalition dans le Ouaddaï, Dr Abdel Rahim Awat Atteib, ont précisé que les nomades auront un jour d'avance sur les autres citoyens. Car ils voteront le 5 mai 2024.



C'est pourquoi, il a lancé un appel aux citoyens, aux habitants d'Abougoudam et surtout aux nomades, à sortir en grand nombre le 5 mai prochain, pour voter pour le candidat du consensus pour le Tchad solidaire, Mahamat Idriss Déby. Abdelrahim Bremé Hamit, chef de la mission de la Coalition pour un Tchad Uni dans le Ouaddaï, a appelé à l'unité et à la cohésion entre les citoyens.



Si le candidat de la Coalition est élu, tout va changer dans votre milieu. C'est pourquoi, il a demandé aux chefs traditionnels de travailler avec les équipes électorales. Il leur a demandé de prendre leurs cartes électorales pour le candidat de la Coalition pour un Tchad Uni.



Le chef de mission pour les populations nomades de trois provinces, à savoir le Sila, le Wadi Fara et le Ouaddaï a ainsi livré son message de campagne.



Il a assuré aux nomades que le candidat de la Coalition pour un Tchad Uni a un projet porteur et bénéfique en leur faveur, raison pour laquelle il n'a pas manqué de demander à ces derniers de se manifester très nombreux le 5 mai prochain pour aller choisir le candidat du consensus pour un Tchad uni, Mahamat Idriss Déby Itno.



Ajoutant qu'il est convaincu que les bédouins et les nomades choisiront à 100% le candidat du consensus, gage d'un développement durable au monde rural.