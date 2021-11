Tchad : au Sila, des malfaiteurs ôtent le sommeil à la population

Quatre hommes armés ont ouvert le feu sur un homme, dans la nuit du mardi 16 novembre 2021, sur la route de Kàro, localité située à 21km de la ville de Goz Beida, chef-lieu de la province du Sila. Les assaillants, après avoir abattu la personne, ont emporté la moto de la victime.



La même scène s'est déroulée le même jour à Bandikew, localité située à 20 km de la sous-préfecture de Kerfi où un homme à été blessé par des coupeurs de route.



Le 10 novembre dernier, des malfrats ont volé des boeufs dans le canton Kadjaské, zone située à 60 km de la ville de Goz-Beida. Après les enquêtes, le commandant de brigade de recherche de Goz Beida et le chef de canton ont réussi à arrêter l'un des malfrats tandis que l'autre a pris la fuite au moyen de son cheval. Ce dernier a tiré à balle réelle sur le pied du commandant de brigade. Il a été grièvement blessé et transféré à l'hôpital de Goz Beida pour suivre des soins appropriés.



La population de Goz Beida interpelle les autorités de transition pour trouver une solution à l'insécurité afin qu'elle puisse vivre paisiblement et surtout dans la quiétude.