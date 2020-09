Tchad : au Sila, l'ONAJES fait le suivi des projets jeunes bénéficiaires de financements

Une rencontre entre des jeunes porteurs de projets et le chef d'antenne de l'Office national de la jeunesse et des sports (ONAJES) a eu lieu lundi à Goz Beida.



Une trentaine de personnes a pris part aux échanges portant sur le suivi des activités et des réalisations, autour du chef d'antenne Hilaire Memdingar.



Depuis juin 2019, des fonds ont été octroyés aux jeunes bénéficiaires afin qu'ils réalisent leurs projets et remboursent ensuite. Cette démarche de l'ONAJES vise à encourager l'entrepreneuriat et à lutter contre le chômage, tout en incitant les jeunes à se prendre en main.



Le chef d'antenne de l'ONAJES a visité également différents projets en cours de réalisation. Il s'est notamment rendu dans une entreprise de petits ruminants. Son promoteur, Yakhoub Adef, a déclaré que la zone du Sila est très intéressante économiquement, malgré la pluie et les violences qui ont secoué la province l'an dernier.