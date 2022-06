Tchad : au Sila, les leaders locaux formés sur l'accès à la justice et les droits citoyens

Le secrétaire général du département de Kimiti, Mahamat Seïd Abbo, a souligné que l'accès à la justice est un droit fondamental. "Le gouvernement et ses partenaire entendent contribuer au renforcement de la promotion et la défense des droits humains", a-t-il ajouté.



Parmi les objectifs de l'atelier : la promotion de l'accès à la justice en faveur des personnes les plus défavorisées, la lutte contre l'exclusion sociale et les violences faites aux femmes et aux jeunes filles ainsi que la promotion de la citoyenneté pour la consolidation de la paix et de la cohésion sociale au Tchad.



​Une trentaine de participants a pris part à la formation dont des élus communaux, chefs traditionnels, chefs de quartier, officiers de police, commandants de brigade et de gendarmerie ainsi que des représentants de la société civile.