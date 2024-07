Tchad : au Sila, une partie du marché d'Addé touché par les inondations

Une forte inondation a frappé une partie de la ville et le marché d'Addé, situé dans la province du Sila, dans la nuit du 29 au 30 juillet 2024, suite au débordement du grand Wadi Kadja. Les habitants de la zone, composés de déplacés, de réfugiés et d'autochtones, sont également touchés.



Les populations lancent un appel urgent aux organisations humanitaires, au gouvernement et aux associations pour intervenir très rapidement et apporter une assistance cruciale aux sinistrés.



La situation à Addé est très critique et nécessite une mobilisation immédiate pour venir en aide à ceux qui ont été durement affectés par cette catastrophe naturelle.