TCHAD Tchad : avis de recrutement d'un directeur exécutif

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 27 Octobre 2019 modifié le 27 Octobre 2019 - 14:38





AVIS DE RECRUTEMENT D’UN DIRECTEUR EXECUTIF Avis de recrutement pour publication.docx (17.54 Ko)

Une Institution de financement de la place souhaite recruter un cadre de haut niveau pour occuper le poste de Directeur Exécutif qui aura entre autres des tâches suivantes :

- est responsable devant le Comité de Gestion de la gestion de l’Institution ;

- assurer la mise en application des décisions du Comité de Gestion ;

- participer aux réunions du Comité de Gestion sans pouvoir délibératif, de manière à être entièrement informé de la nature des préoccupations dudit Comité ;

- s’assurer que toutes les ressources de l’Institution sont collectées en temps opportun et déposées dans les temps impartis aux comptes bancaire de ladite Institution ;

- exercer l’autorité hiérarchique sur le personnel ;

- orienter et coordonnera les activités de sa Direction ;

- fournir les informations nécessaires à la prise de décision du Comité de Gestion ;

- vérifier la comptabilité entre les prévisions de recettes et les prévisions de dépenses ;

- relever les incidences critiques, analysera les causes et proposera les mesures correctives ;

- préparer et soumettre au Comité de Gestion le projet de budget annuel, les comptes financiers et le bilan en fin d’exercice ;

- est l’ordonnateur principal du budget ;

- élaborer et soumettre pour approbation au Comité de Gestion, un manuel de procédures, précisant les règlements intérieurs et comptables ainsi que les procédures de gestion et de suivi des travaux financés par l’institution Fonds et les procédures de décaissement ;

- assurer les relations de l’institution avec les différents départements ministériels, institutions et organismes représentés au Comité de Gestion, les bailleurs de fonds et les organismes chargés de la collecte des recettes ou les bénéficiaires des actions de l’Institution.



Profil

Les candidats à ce poste doivent être de nationalité tchadienne et répondre au profil ci-dessous :

Formation et Diplômes : Etre titulaire d’un diplôme universitaire ou de grandes écoles dans le domaine de la Gestion comptable et financière – Comptabilité, finances, banques, gestion des entreprises, - Minimum Bac + 5 ;

Expériences requises : Avoir à son actif au moins dix (10) ans d’expérience professionnelle dont sept (07) au moins dans un poste de responsabilités similaires ou équivalentes

Compétences techniques : Avoir une bonne maitrise de la Finance, la Comptabilité, le Contrôle de Gestion, l’Audit, le Management et une bonne connaissance des procédures du Code des marchés publics et des logiciels comptables et une bonne maitrise de l’outil informatique.

Qualités personnelles : Avoir une capacité d’organisation, de proposition des solutions innovantes en matière de mobilisation de fonds, à dialoguer et à négocier avec les départements ministériels, institutions et organismes partenaires et une capacité d’adaptation, de réactivité et d’anticipation.



Conditions d’emploi

Lieu d’affectation : N’Djaména

Durée du Contrat : deux (2) ans renouvelables.

Autres : Etre libre de tout engagement professionnel à la date de signature du contrat. La signature du contrat est subordonnée à une suite favorable d’une enquête de bonne moralité et à une mise en disponibilité si le candidat retenu est fonctionnaire.



Dossiers de candidature

Les dossiers de candidature à fournir sont constitués de: 1) une demande manuscrite, 2) une lettre de motivation, 3) un curriculum (CV) détaillé, 4) un extrait d’acte de naissance, 5) un certificat de nationalité 6) les copies légalisées des diplômes et certificats et leurs bulletins de notes, 7) les attestations prouvant les diverses expériences professionnelles, 8) un casier judiciaire daté de moins de trois mois.



Lieu de dépôt des dossiers de candidature

CABINET NOTARIAL MAITRE NISSOUABE PASSANG Sis à l’Avenue Charles De gaulle, en face d’ORABANK, BP: 5801 Tel : 66 27 93 17 à N’Djamena.



Date et heure limite de dépôt :

11 Novembre 2019 à 14h00 heures précises



NB : Tout dossier incomplet fera l’objet d’un rejet et seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour le reste du processus de recrutement.





