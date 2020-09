Tchad - baccalauréat : "les résultats ne sont pas encore publiés", précise le président du jury

Le président du Jury du baccalauréat 2020, Pr. Bianzeubé Tirki, a déclaré jeudi dans un communiqué que contrairement aux informations qui circulent sur les réseaux sociaux, il tient à informer les candidats et l'opinion nationale que les résultats ne sont pas encore publiés ni imminents.



"Les candidats doivent par conséquent rester sereins et attendre la proclamation des résultats qui sera diffusée à travaux des canaux habituels lorsque le jury aura complètement terminé ses travaux du secrétariat", poursuit le communiqué.



Le président du Jury "met en outre en garde les candidats de ne pas se fier aux informations spéculatives véhiculées dans la toile à travers des pages non officielles."