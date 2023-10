Tchad : bourses d'études à Mani, les parents expriment leur gratitude avec une jarre d'eau

En signe de profonde gratitude envers cette initiative, les parents des boursiers de Mani ont offert une jarre d'eau au président de la Plateforme des Jeunes de Massaguet, Moussa Koki Barkaï. Ils ont exprimé leur reconnaissance en déclarant : "Nous sommes modestes et n'avons pas la possibilité de vous offrir des luxes, mais nous vous offrons cette jarre en reconnaissance. Chaque fois que quelqu'un boira de cette jarre, il vous portera chance, toutes les bénédictions qui découleront de l'eau de cette jarre vous reviendront."



Moussa Koki Barkaï, touché par ce geste sincère, a répondu en disant : "Bien que cela puisse sembler insignifiant pour vous, cela signifie beaucoup pour moi. Je prendrai grand soin de cette jarre et je boirai de son eau tous les jours."



Ces 78 boursiers se préparent à se rendre à N'Djamena pour accomplir les formalités d'inscription dans les universités et instituts qui les ont accueillis.