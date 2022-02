Tchad : "c'est parce que certains héritent du parti de leur père que Mahamat Déby a hérité de la présidence"

Telle est l'équation que l'on pourrait attribuer à Brahim Tidjani Djimet, président-fondateur de l'ONG Action africaine pour le développement humanitaire et social (ADEHUS) lors d'une conférence de presse qu'il a animée ce 8 février au musée national. C'est une réponse à la question d'un journaliste lorsque Brahim Tidjani fustige le fait que certains géniteurs lèguent les partis au fils. "Nous avons vu des partis politiques au Tchad où quand le fondateur est mort, c'est son fils qui l'hérite". Et le journaliste de demander "entre le fils qui hérite d'un parti et Mahamat Idriss Déby qui a hérité illégalement du pouvoir, qui a fait pire?", a demandé le confrère. Brahim Tidjani de bafouiller que puisque l'héritage se transmet du père en fils chez les opposants "mercantiles", la pratique a inspiré Mahamat Idriss Déby en s'emparant du pouvoir au décès de son père.



Le jeune Mahamat Déby qui a "une lourde responsabilité de diriger un pays affaibli par la guerre civile plus d'une moitié de siècle" doit être soutenu. Car s'il échoue, c'est toute la jeunesse qui aura échoué. Au cas où il réussit, c'est toute la jeunesse tchadienne qui aura "écrit une belle histoire", a tranché Brahim Tidjani Djimet.