Tchad : campagne de sensibilisation de l'OTAC contre la corruption au Lycée Féminin d'Amrigbé

Dans son discours d'ouverture, Akonso Tchandé, vice-président de l'OTAC, a souligné que la corruption affecte tous les niveaux de la société. Il a souligné l'importance de sensibiliser les élèves, en particulier les filles, car elles sont plus vulnérables. Il a discuté des "notes sexuellement transmissibles" en milieu scolaire et a fait référence à l'abus d'influence par certains enseignants. De plus, cette campagne vise à aider les filles à faire face à la corruption dans leur environnement scolaire.



Toinan Hubert, l'intendant du lycée féminin bilingue d'Amrigbé, a exprimé sa satisfaction quant au fait que son établissement ait été choisi pour lancer cette campagne. Il a reconnu que la corruption touche de plus en plus diverses couches sociales dans le milieu scolaire. Il a salué l'initiative de l'OTAC et an encouragé les étudiants du lycée à informer leurs pairs des effets négatifs de la corruption.