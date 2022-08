Tchad : ce que revendiquent les 18 groupes politico-militaires qui n'ont pas signé l'accord de Doha

Dans une déclaration commune, ils affirment avoir accepté la proposition du projet d'accord de paix à laquelle ils ont apporté les observations et propositions suivantes :



- La question de l'inéligibilité des membres des organes de transition aux premières élections post-transition ;

- La suppression du CODNI dans la forme actuelle pour faire place à un organe paritaire et quadripartite : gouvernement et alliés, société civile, partis politiques d'opposition et politico-militaires et alliés ;

- La parité des délégués au DNIS entre les différentes parties ;

- La confirmation du caractère souverain du DNI ;

- La modification de la charte de transition ;

- La réforme et la mise sur pied d'une armée républicaine ;

- La libération immédiate des prisonniers d'opinions et de guerre.



Pour les 18 groupes, la prise en compte de ces propositions et observations aurait permis non seulement aux mouvements politico-militaires et alliés mais à tous les représentants de forces vives de I'intérieur du pays et de la diaspora de participer sereinement au dialogue national inclusif.