Tchad : cérémonie d'élévation de Maréchal, une délocalisation de l'hémicycle envisagée

N'Djamena - Une proposition de résolution portant sur la délocalisation de l'hémicycle est à l'ordre du jour de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale qui s'est ouverte mardi au Palais de la démocratie.



Évoquant les activités préparatoires de la cérémonie d'élévation du chef de l'État à la dignité de Maréchal du Tchad, Dr. Haroun Kabadi a expliqué qu'un comité a été mis en place par l'Assemblée nationale avec une vingtaine de membres et huit commissions techniques chargés des préparatifs.



L'évènement se tiendra au Palais de la démocratie à Gassi, le 11 août 2020.



"Au regard du caractère particulier de cette cérémonie qui va noter la participation de nombreux et illustres invités, la configuration actuelle de l'hémicycle n'est pas appropriée à l'organisation de cette évènement historique que le peuple tchadien attend de tous ses voeux", a expliqué le président de l'Assemblée nationale.



"Dans cette optique, les rapports produits par les comités ont mis en évidence l'impérieuse nécessité de procéder à la délocalisation de l'hémicycle vers une salle plus appropriée, en l'occurence la salle de banquets pour abriter cet évènement exceptionnel", a justifié Dr. Haroun Kabadi.



Il a invité les députés à "donner le meilleur d'eux-mêmes, à être assidus et participer activement et pleinement aux travaux en commission mais également aux préparatifs de la cérémonie d'élévation au sein de leurs structures respectives."