Tchad : ces 82 personnalités, artistes et associations qui décident de soutenir la réélection d'Idriss Déby

Une alliance regroupant 82 personnalités issues de la jeunesse, du monde artistique, associatif, de la société civile et des hommes politiques, a appelé mercredi le Maréchal du Tchad à présenter sa candidature à l'élection présidentielle d'avril 2021. Parmi eux figure plusieurs anciens membres du gouvernement, d'ex-opposants, des acteurs de la société civile ou encore de célèbres artistes tchadiens.



1. YOUSSOUF HAMAT ;

2. ARDJA FRANCOIS DJONDANG ;

3. AYMADJI OPPORTUNE ;

4. DEPUTÉ PASTEUR MBAIDESSEMEL DIONADJI ;

5. BONYO PERVALINE ;

6. SALEH BOURMA ;

7. DEPUTÉ DJIMET CLEMENT BAGAOU ;

8. NGARLENAN DOCDJENGAR ;

9. RODOU NGARE NDOH ;

10.MAHAMAT ADOUM IDRISS ;

11.ABDERAHMAN MOUSSA ;

12.JEAN BAWOYAU ALINGUÉ ;

13.DEDJEBE TIRENGAYE BOB ;

14.ASSIA MAHAMAT AHMED ABBO ;

15.MBAIRE BESSINGAR ;

16.DR NOUREDINE DELWA KASSIRE COUMAKOYE ;

17.NASSOUR GUELENGDOUKSIA OUAIDOU ;

18.NADINGAR EMMANUEL ;

19.BOUKAR MICHEL ;

20.NDJAGUI DENIS ;

21.JEAN BAPTISTE LAOKOLÉ ;

22.ALI ABDEL-RHAMANE HAGGAR ;

23.DR MAHAMAT GOCKÉ ;

24.MME NELOUMSEÏ ELISE LOUM ;

25.ABAKAR DOUNIA MARC ;

26.ISRAËL KAOUDE ;

27.Association pour le Développement des Economies Rurales et Urbaines ;

28.Association pour l’Education et la Promotion des Femmes Veuves et Orphelins ;

29.Association des Femmes pour la Paix et la Sensibilisation au Tchad ;

30.Association des Femmes Veuves ALWHIDA ;

31.Association Hygiène pour l'Amour du Pays ;

32.Ahmat Faki Abba (Akhabach Walramad) ;

33.Association des Jeunes pour le Développement Durable du Tchad ;

34.Association des Jeunes pour le Développement du Tchad que nous Voulons ;

35.Aleva DAKOUNA ESPOIR ;

36.Al Hadj TAWA (Artiste);

37.Association des Jeunes Arc-en-ciel pour la Stabilité Sociale en Afrique;

38.Groupement Khazine-Allah pour le Développement ;

39.Association Al Maharip ;

40.Association Tamour Al Sabour des Commerçantes de Farcha ;

41.Association Tchadienne pour la Protection et la Réinsertion des Femmes Libres ;

42.Association des Usagers du Service Public de l’Eau et de l’Energie ;

43.Bedaoui Maouloud (Artiste) ;

44.Coordination Jeunesse Apport Positif ;

45.Cheb Nassir (Artiste) ;

46.Baton Magic (Artiste) ;

47.Cravate St Valson (Artiste) ;

48.Association Citoyens Sans Frontières ;

49.Groupement Dadackirde Gouyour Yarwaye ;

50.DANAH Pinah Frédéric (Artiste) ;

51.Germaine (Artiste) ;

52.Général Massoud (Artiste) ;

53.Mandargué (Artiste) ;

54.Mbainaidoh Innocent (Artiste) ;

55.Groupement Goumsou;

56.Kaporal Mastomoon (Artiste) ;

57.Association Urgence Contre la Faim ;

58.Association de Lutte contre les Stupéfiants et l’Intégration des Enfants de la Rue au Tchad ;

59.Ousmane Naré (Artiste) ;

60.Association de Protection de l’Environnement et pour un Développement Intégré;

61.Djigri Parterre (Artiste) ;

62.Mariam Matania (Artiste) ;

63.Robinho Desouza (Artiste) ;

64.Saleh SAMBO (Artiste) ;

65.Association Tchad Inter'Art ;

66.Union des Femmes pour l’Approvisionnement des Produits Vivriers ;

67.Association UECT ;

68.Association AFJC ;

69.Réseau des Acteurs Libres ;

70.Association ATAH ;

71.Association de Acheikh Ben Seid ;

72.Yasmine Abdallah (Artiste) ;

73.Hassan Niélé (Artiste) ;

74.Cidson Alguewi (Artiste) ;

75.Mbainodjiel Neldé Calvin (Artiste) ;

76.Nadifa Larembaye « La Beauté Tchadienne » (Bloggeuse) ;

77.Reounodji Bomia Amos (Artiste) ;

78.Association FIRHINA

79.Association Ambassadeurs de la Paix

80.Association des Patriotes Tchadiens pour le Bien-Etre Social

81.Samafou Baba

82.Association Voix de La Femme.