Tchad : clôture réussie de la journée internationale de la jeune fille et de la femme dans les TIC à Mao

L'équipe de la mission, dirigée par Nassour Ali Lol, Directeur du partenariat et de la Coopération du ministère des Télécommunications et de l'Économie numérique, accompagné de ses collègues du ministère, a organisé des jeux concours pour les filles et les femmes, avec à la clé des smartphones et des fournitures scolaires en guise de récompenses.



Dans son discours, Nassour Ali Lol a exprimé sa gratitude envers les autorités pour leur soutien dans la réussite de cette activité. Il a félicité les gagnantes et encouragé celles qui n'ont pas remporté de prix à redoubler d'efforts pour l'avenir.



Le directeur du cabinet du gouverneur, Younouss Mahamat Moussa, a également exprimé ses remerciements au ministère et a encouragé les heureuses gagnantes à faire bon usage des smartphones.



Les participantes ont exprimé leurs doléances et ont formulé des motions de remerciement, notamment en ce qui concerne le redémarrage du chantier du centre multimédia de Mao.