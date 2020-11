Tchad : concertation sur la conservation et le développement durable de l'écosystème de Zakouma

Un atelier provincial de concertation sur la conservation et le développement durable du grand écosystème Fonctionnel de Zakouma (GEFZ) se tient depuis jeudi matin au centre ADETIC de Mongo. C'est le secrétaire général de la province du Guéra, Djerambeté Dingamyo, représentant le gouverneur, qui a ouvert l'atelier.



Il regroupe les différents responsables de la province, et entre dans le cadre de la gestion du grand écosystème fonctionnel de Zakouma et des aires protégées associées.



L'objectif visé est d'orienter la protection et l'aménagement du grand écosystème fonctionnel pour la gestion durable de la faune et des ressources naturelles. L'atelier constitue une opportunité d'articuler les plans de développement, d'aménagement et d'action provinciale de conservation de Zakouma et Siniaka Minia, tout en saisissant des opportunités socioéconomiques de la province de manière durable.



Pour le directeur adjoint du grand écosystème fonctionnel de Zakouma, Babakar Matar Bremé, "la logique de gouvernance territoriale impulsée autour des comités provinciaux d'actions ou le pilotage de sujets aussi complexe et transversaux ne sauraient être seulement l'affaire d'un délégué, d'un conservateur, d'un administrateur mais bien plutôt la responsabilité de l'ensemble des acteurs".