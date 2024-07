Tchad : conférence débat sur la crise humanitaire à l'Est du pays

Le débat a été lancé par le Secrétaire Général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui, en présence de responsables étatiques, d'organisations humanitaires et de représentants de la société civile.



La conférence a été co-animée par l'ambassadeur Acheikh Ibni Oumar, ancien ministre des Affaires étrangères, le Dr Gondé Ladiba, enseignant-chercheur, et Abel Hakim Tahir, coordinateur de l'ONG ADES.



Les intervenants ont souligné que le Tchad accueille plus de 450 000 réfugiés et subit les conséquences des tensions dans les pays voisins, avec une augmentation du taux de pauvreté de 47% à 57% entre 2011 et 2019.



Les thèmes abordés ont été: le contexte historique de la crise, les aspects juridiques et les accords conclus, ainsi que les enjeux de réconciliation et les alternatives économiques et sociales.

La conférence s'est terminée par une séance de questions-réponses avec les participants.