Tchad : d'ex-politico-militaires face à des difficultés après la fin de leur prise en charge

Le gouvernement tchadien exige la libération des chambres occupées par des ex-politico-militaires dans l'hôtel Ledger Plaza à N'Djamena d'ici le 5 avril 2023. La décision a été notifiée aux chefs des groupes logés dans l'établissement et a été confirmée par la Secrétaire générale adjointe du ministère de la Réconciliation Nationale et de la Cohésion Sociale.



À compter de cette date, le gouvernement ne prendra plus en charge les membres des groupes logés dans l'hôtel et ne paiera aucune facture.



Cette annonce a été mal accueillie par les ex-politico-militaires, qui ont exprimé leur préoccupation quant à la difficulté de trouver un nouveau logement en plein mois de Ramadan et sans argent ni salaire. Ils estiment également que le gouvernement a choisi l'affrontement au lieu du dialogue. Le Ledger Plaza n'a fait aucun commentaire à ce sujet.