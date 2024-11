Tchad : d'importantes nominations au ministère du Commerce et de l’Industrie

Le ministre du Commerce et de l’Industrie a signé le 19 novembre 2024, une série de décrets portant nominations dans son département ministériel, ainsi qu’il suit :



- Zone de Libre-échange Continental africain (ZLECAF), Monsieur Oumar Ali Seid est nommé secrétaire exécutif chargé de la mise en œuvre.



-Cellule de coordination du Partenariat public-privé :

● Coordinatrice : Mme Sobkika Sobdibet Lilane, en remplacement de M. Mbaikopbe Guetombaye Abel, appelé à d'autres fonctions ;

● Coordinateur adjoint : M. Brahim Goukouni, en remplacement de Mme Sobkika Sobdibet Lilane, appelée à d'autres fonctions.



-Direction générale de l'industrie et des coopératives

● Directeur général : M. Gueringue Djibangar;

● Directrice générale adjointe : Mme Chedei Sidimi Sougoumi;



-Direction du Développement industriel

● Directeur : M. Tedebaye Titimbaye

● Directeur adjoint : M. Dalou Bechir.



-Direction de la Promotion du secteur privé

● Directeur : M. Djimadoumyan Masbe Esaie

● Directeur adjoint : M. Barkai Abdoulaye.



-Direction de la Promotion du mouvement coopératif

● Directeur : M. Bagdara Andoua

● Directeur adjoint : M. Mahamat Nour Banda



-Direction Générale du Commerce

● Directeur général : M. Abakar Ousmane Sougui

● Directrice générale adjointe : Mme Dihoulne Tchoubobe;



-Direction du Commerce intérieur et de la Consommation

● Directeur : M. Teya Khodang Christian

● Directrice adjointe : Mme Khadidja Issa Abdoulaye.



-Direction du Commerce extérieur et des Statistiques

● Directeur : M. Djonwe Mbere Dangsala

● Directeur adjoint : M. Ousmane Hassan Abakar



-Direction de la Facilitation des affaires et d'appui au secteur informel

● Directeur : M. Khalil Mohly Dabzac

● Directrice adjointe : Mme Nodji Victorine.



-Inspection Générale

● Inspecteur général : M. Mahamat Zene Ali Mahamat Zene, en remplacement de M. Zakaria Mahamat Dalaye.

● Inspectrice générale : Mme Behening Djassabah, poste vacant.

Inspecteurs techniques

● M. Youssouf Mamadou Rabe ;

● Mme Caman Amina ;

● M. Brahim Mahamat Iroby;

● M. Faical Ahmat Oumar;

● Mme Akia Abouna;

● M. Dingaro Patrick.



-Secrétariat Général

● Secrétaire général : M. Mbaikombe Guetimbaye Abel, en remplacement de M. Tahir Mourno Adam;

● Secrétaire général adjoint : M. Gademi Abderahmane, en remplacement de M. Mouyo Ndilbet Alain.



-Agence Tchadienne de Normalisation (ATNOR), Mme Nezile Ousmane est nommée Directrice générale adjointe en remplacement de M. Djasrabaye Eractus Jhon.



-Agence d'administration des Zones Économiques Spéciales (AAZES), M. Mahamat Maï Hassan est nommé directeur général en remplacement de M. Ahmat Djegoutga.