Tchad : dans l'Ennedi, rentrée scolaire tardive et pénurie de personnel de santé

À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la femme rurale, qui s'est déroulée dans la province de l'Ennedi Est, le 15 octobre 2023, les représentantes des différentes organisations féminines ont rencontré les responsables du Conseil National de Transition, pour exprimer leurs préoccupations.



Fatimé Abakar, une résidente d'Amdjarass, a mis en avant les problèmes persistants dans les secteurs de l'enseignement, et de la santé de leur région.



En dépit de la présence d'infrastructures adéquates, la rentrée scolaire à Amdjarass accuse un retard de trois mois, par rapport à d'autres régions. Elle a souligné que, malgré ces problèmes, les élèves de la région terminent leur année scolaire avant ceux des autres régions.



Il a également évoqué la question des enseignants payés par l'État, mais dont la présence sur le terrain n'a pas d'impact significatif sur la qualité de l'enseignement dans leur région, un phénomène qui touche l'ensemble de l'Ennedi. Un deuxième problème concerne le secteur de la santé.



Et malgré la présence d'un nombre suffisant de personnel médical assigné à la région, les hôpitaux restent souvent sous-staffés. Lorsqu'on se rend à l'hôpital, on y trouve souvent uniquement des gardiens, avec un manque criard de personnel de santé.



Pour elle, ces deux problèmes sont les principaux obstacles qui entravent le développement de la province de l'Ennedi Est.