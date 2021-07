Tchad : dans le Tandjile, mobilisation en faveur des sinistrés des inondations

Le Bureau d'études et de liaison des actions caritatives et de développement (BELACD) Caritas de Laï a fait un don de vivres et de produits ce jeudi 22 juillet 2021. Le don est composé de trois sacs de riz décortiqué de 100 kg, deux sacs du riz décortiqué de 25 kg, cinq cartons d'huile de 12 litres, trois cartons de macaronis, des habits chauds pour homme et femme, quatre cartons des médicaments et un bidon d'huile de 25 litres.



Pour le directeur du BELACD Caritas de Laï, Jean Jacques Mangarto, « ce don si modeste vient soulager la souffrance des sinistres. » A cette occasion, le directeur Jean Jacques Mangarto, demande par ailleurs au Comité provincial de gestion des catastrophes de la Tandjilé de bien faire la répartition de ce don.



Réceptionnant ce don, le vice-président du Comité, Moussa Kebgue Waguia, a remercié le bienfaiteur pour ce don qui vient à point nommé, soulager les victimes des catastrophes. Il a invité les autres ONG et personnes de bonne volonté à emboiter le pas au Caritas de Laï.