TCHAD Tchad : débat au Palais de la démocratie sur la question du désenclavement

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 10 Février 2022



Les travaux de la deuxième séance plénière de la première session ordinaire au titre de l'année 2022 du Conseil national de transition (CNT) se sont ouverts le 9 février à l'hémicycle. Le ministre des Infrastructures et du Désenclavement, Patalet Géo, a été interpellé par les conseillers nationaux.

À l'ordre du jour, les questions orales avec débat, relatives à la vétusté du réseau routier. La séance plénière était dirigée par le Président du Conseil National de Transition (PCNT), Dr Haroun Kabadi, en présence de la Secrétaire Générale Adjointe du Gouvernement, Chargée du Bilinguisme dans l'Administration, en Relation avec le Conseil National de Transition, Madame Rachelle Walmi.



Soucieux de son rôle d'informer le peuple et de préserver ses intérêts, le CNT est très préoccupé par la vétusté du réseau des infrastructures routières bitumées, qui desservent les grands centres urbains du pays et surtout, l'état des routes nationales en terre impraticable à certaines périodes (saison pluvieuse) de l'année.



L'interpellation a porté sur plusieurs questions suivantes :

1- Quels sont les axes réels du Gouvernement, en matière de politique du Désenclavement du territoire national ?



2- Quels sont les projets et programmes de constructions des infrastructures routières pendant la période 2030, "le Tchad que nous voulons" ?



3- Quels sont les critères de choix de route à bitumer ou à réhabiliter ?



4- Que répondriez-vous, aux populations qui se plaignent de la vétusté des ponts, chaussées et ouvrages de franchissements partout, à travers le territoire national qui handicapent tous les trafics interurbains ?



5- Quelles sont les solutions préconisées à court moyen et long terme, pour répondre aux préoccupations des populations ?



En réponse aux questions des Conseillers Nationaux, toutes liées aux finances, le Ministre, a brossé la situation générale des projets de construction du réseau routier ainsi que les grands travaux de l'État en arrêt depuis 2016. À cet effet, Patalet Géo, a cité quelques tronçons en cours de bitumage, dont les travaux reprendront d'ici le mois de mars 2022 sur fonds propres de l'État Tchadien. Il s'agit entre autres, de la route Moundou-Sarh-Amtiman, longue de 399 km ; Kiabé-Singagou, longue de 183 km ; Amtiman-Goz Beïda, longue de 427 km. D'autres seront bitumées dans la deuxième phase. Il s'agit du tronçon Biltine-Martadjana-Tiné et du corridor Mongo-Aboudeya- Amtiman pour ne citer que ceux-là. La route N'Djamena-Guelendeng-Bongor sera bientôt bitumée pour assouplir la souffrance des voyageurs. D'ailleurs a-t-il confirmé, le fonds octroyé en dette, par la Banque Mondiale au Tchad, est déjà disponible.



Selon lui, la cartographie existe. Elle est même utilisée dans le cadre de certains travaux. Le Ministre Patalet Géo, admet qu'il est bien beau de parler du désenclavement mais, il coûte excessivement cher, déclare-t-il. Il a indiqué que si nous voulons nous aligner derrière les pays émergents, ils nous faut avoir 8.000 km de route, alors que, sur 5.500 km de route prévues pour être bitumées, le Tchad n'a que 2500 km de route. Il lui reste donc encore 3.000 km. Avec seulement 50 milliards de FCFA que le Tchad a actuellement, il ne peut se construire que 50 km de route.



Au vu des réponses fournies par le ministre à l'issue des débats, certains conseillers nationaux ont formulé quelques recommandations :

- veiller au respect scrupuleux des règles et procédures de passation des marchés publics ainsi que des dispositions contractuelles.

- poursuivre et de renforcer la construction des pistes rurales et la réhabilitation de celles existantes afin de désenclaver et développer les activités des villages.





