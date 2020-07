Tchad : débat sur l’utilisation et la censure de l’internet

Pour le conférencier Tidjani Mahamat Adoum, président d’Internet Society Chad, l'internet permet à la jeunesse tchadienne de se connecter avec le monde extérieur. Selon Tidjani Mahamat Adoum, « pour les élèves , l'Internet vous permettra de faire des recherches en un petit temps, d'être connecté et aussi recevoir des informations en temps réel ».



La conférence a vu la présence de plusieurs personnalités de la société civile et aussi des artistes, particulièrement N2A qui a transmis un message à l’endroit de la jeunesse afin de s'unir et bâtir un Tchad meilleur.



Tidjani Mahamat Adoum estime qu’il faudrait laisser une large accessibilité à internet : « notre position est pour l’internet ouvert et accessible à tous. On ne permet à personne de mettre des barrières dans l’internet. Tout le monde est libre de faire ce qu’il veut sur internet ».



D'après lui, internet doit être un droit tout comme l’eau et l’électricité pour l’être humain. « En promouvant ces valeurs, on ne peut pas accepter qu’il y ait des censures quel que soit la gravité du problème », a-t-il conclu.