Tchad : début d'épreuves de la 2nde session du baccalauréat pour les candidats admissibles

La seconde session des épreuves du baccalauréat a été lancée ce jeudi au Tchad. À Pala, dans la province du Mayo Kebbi Ouest, c'est le préfet de Mayo Dallah, Kelo Agnim, représentant le gouverneur, qui a ouvert l'enveloppe contenant les épreuves écrites, au lycée communal de la ville.



Il a exhorté les candidats à garder le courage pour bien travailler. Car seul le bon travail récompense les meilleurs, a-t-il dit. Pour lui, les coups d'œil fictifs sont sanctionnés. Tout comme les idées de fuites, de balistiques et l'appui des surveillants aux candidats doivent être punis. Et la police fera son travail face aux auteurs de ces actes.



Au Mayo Kebbi Ouest, cette seconde session du baccalauréat qui se déroule en une seule journée regroupe les candidats admissibles de Lamé, Bissi Mafou, Torrock et Pala. Plusieurs centaines de candidats composent cette seconde session pour l'obtention du précieux sésame qui est le baccalauréat.