Tchad : début des élections consulaires à N'Djamena et en province

Les élections consulaires 2020 de la Chambre de Commerce, des Mines, d'Agriculture et d'Artisanat (CCIAMA) ont débuté ce dimanche matin.



Au Ouaddaï, quatre candidats sont inscrits sur la liste, tandis que deux candidats ont retiré leur candidature ce matin.



Les deux candidats actuellement sur la liste sont : le président sortant Adoud Didan Moura et Oumar Galmay.



156 électeurs sont concernés par cette élection consulaire.



Le chef de mission de la CCIAMA pour les élections consulaires de cette année dans le Ouaddai, Hissein Birki Mahamat, a apprécié à sa juste valeur le déroulement du début des élections conciliaires dans le Ouaddai.



Selon lui, les élections se déroulent dans le calme et la sérénité.



Le résultat sera proclamé ce soir après la fermeture de bureau de vote.