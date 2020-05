Tchad : décès de l'ambassadeur Mahamat Abderahim Acyl

L'ambassadeur du Tchad en Côte d'Ivoire et père de la Première Dame, Mahamat Abdérahim Acyl, est décédé samedi à N'Djamena, a appris Alwihda Info.



Ancien contrôleur des assurances au ministère de l’Économie et des Finances, puis diplomate en poste à l’ambassade du Tchad à Washington aux Etats Unis, Mahamat Abdérahim Acyl a étudié à la célèbre John Hopkins University de Washington et a passé plus de deux années dans le gouvernement Tchadien de juillet 1976 à Septembre 1978 en qualité de secrétaire d’État à la Santé Publique, au Travail et aux Affaires sociales.



Quand la guerre civile éclate en 1980 et que naît sa fille Hinda, il est en poste à l’agence Américaine pour le Développement International (USAID), puis aux PNUD et à la FAO jusqu’en 1996 avant de se lancer dans le transport.



Mahamat Abdérahim Acyl a également eu à occuper le poste d'ambassadeur du Tchad au Soudan.



