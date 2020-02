Tchad : découvrez la maquette 3D du futur pont entre Bongor et Yagoua (Cameroun)

En images : Le ministre de l'Economie et de la Planification du développement, Dr. Issa Doubragne et le ministre des Infrastructures, des Transports et du Désenclavement, Abderahmane Mahamat Moukhtar, accompagnés du gouverneur du Mayo-Kebbi Est, ainsi que des membres du protocole d'Etat, ont effectué mercredi une visite sur le site où aura lieu la cérémonie de pose de la première pierre de construction du pont sur le Logone entre Bongor (Tchad) et Yagoua (Cameroun).



Le chef de l'Etat Idriss Déby est attendu demain à Bongor où il va présider la cérémonie.



Le président camerounais Paul Biya est également invité pour la cérémonie. Sa présence n'a pas encore été confirmée.



Golmen Ali, envoyé spécial à Bongor.