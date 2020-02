Tchad : décret d'élévation d'un officier supérieur au rang de général

Au terme du décret n°101 du 27 février 2020, le colonel Yam Tebir Kourdi des Forces Armées et de Sécurité est élevé au rang et appellation de général de brigade.



Le décret est pris sur proposition du ministre délégué à la Présidence de la République chargé de la défense nationale, de sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre.