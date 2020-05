Tchad : décret de nominations à la Présidence de la République

Le décret N°1019/PR/2020 porte nomination des personnalités dont les noms suivent à des postes de Conseillers Techniques à la Présidence de la République (nominations, confirmations de postes, ajouts de prérogatives) :



Conseiller Diplomatique : ACHEIKH IBN OUMAR

Conseiller aux Affaires Juridiques et aux Droits de l’Homme : PHILIPPE HOUSSEINI

Conseiller à la Défense et à la Sécurité : DJIDDI SALEH KEDELLAYE

Conseiller à l’Administration : YAYA OKI DAGACHE

Conseiller aux Infrastructures, aux Travaux et à l’Aménagement du Territoire : HASSAN SALINE

Conseiller à l’Economie, aux Finances et au Commerce : ETIENNE ALINGUE

Conseiller à l’Enseignement Supérieur et à la Recherche : HISSEIN MASSAR

Conseiller à l’Education, à la Promotion Civique, à la Formation Professionnelle et à la Jeunesse : NAIMOU BEGY NGUEDAH PERSIDE

Conseiller à la Santé : ABDOULAYE ADOUM DJEROU

Conseiller à la Fonction Publique, au Travail et à l’Emploi : MBAITEL BERANG SALOMON

Conseiller aux Technologies de l’Information et de la Communication et aux Médias : ISRA BRAHIM MAHAMAT ITNO

Conseiller au Pétrole, aux Mines et à l’Energie : ALADJI HAMIT ELIMI MOUTAYE

Conseiller à l’Agriculture et à l’Élevage : MAHAMAT GUELE HEMCHI

Conseiller à l’Environnement et à l’Eau : MAHAMAT ADAMOU

Conseiller à la Culture et au Tourisme : AHMAT ABDOULAYE OGOUM

Conseiller à la Promotion du Genre et à la Solidarité Nationale : NGARBATINA ODIMBEYE SOU IV