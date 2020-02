Tchad : dégradation effrénée de l’environnement, une "lutte sans merci" (Kalzeube Payimi)

Le ministre d'Etat, ministre secrétaire général à la Présidence de la République, Kalzeube Payimi Deubet, a expliqué mercredi à Pala que le Programme intégré de développement et d’adaptation aux changements climatiques dans le Bassin du Niger (PIDACC/BN) va bénéficier à des milliers de personnes issues des couches sociales vulnérables.



"Les actions qui seront menées dans les deux Mayo-Kebbi, considérés comme la partie la plus peuplée de notre pays, vont profiter à de milliers de personnes issues des couches sociales vulnérables ciblées parmi les jeunes et les femmes", a souligné Kalzeube Payimi Deubet.



D'une durée d'exécution de cinq ans, le programme est soutenu financièrement au Tchad à hauteur de 11.428.000.000 Francs CFA. Cet important soutien financier va permettre la concrétisation et la réalisation de ce gigantesque programme national, s'est félicité le ministre d'Etat Kalzeube Payimi Deubet qui a évoqué une "lutte sans merci contre la dégradation effrénée de l’environnement et des aléas climatiques de toutes sortes."



Concrètement, ce programme se traduira entre autres par la création de petites et moyennes entreprises, la restauration de 30% de terres dégradées, la récupération des terres et la restauration de sa fertilité avec notamment la mise en œuvre d'ouvrages agricoles, pastoraux, piscicoles et hydrauliques.



D'après Kalzeube Payimi Deubet, "l’objectif vise par le programme répond à nos préoccupations face à la kyrielle de problèmes environnementaux que connait notre pays. Le développement du Tchad est largement tributaire de sa lutte contre la dégradation de l’environnement."



Le Tchad a bénéficié de plusieurs projets et programmes dans les domaines de l’eau, l'environnement, la protection des ressources naturelles à mettre à l’actif de la Banque africaine de développement, au bénéfice des populations tchadiennes.