Tchad : délégués et chefs de service du Salamat appelés au respect des normes administratives

Organisée à la résidence du gouverneur, cette rencontre a regroupé les représentants des ministères et les chefs de services exerçant dans la province du Salamat. Dès l'entame de la réunion, le gouverneur du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam, a précisé devant l'assistance que cette assise est la première de son genre à être organisée depuis sa prise de fonction.



Le premier responsable de la province, ayant constaté quelques entorses faites par les délégués provinciaux et chefs de service, à l'encontre des principes de la régle administrative, et la déontologie régissant la profession, a rappelé à l'ordre pour normaliser la situation administrative dans la province.



Au cours de la rencontre, Abdoulaye Ibrahim Siam a énuméré quelques points essentiels. Le respect des termes des autorisations d'absence, l'application des principes de la gestion budgétaire, le non-respect des horaires de travail et le non-respect de la procédure administrative sont entre autres les sujets traités.



Le gouverneur du Salamat demande aux concernés de cesser immédiatement ces mauvaises pratiques. Il rappelle que les délégués sont les représentants directs de leurs ministères respectifs, et sont forcément les conseillers du gouverneur. Ils doivent donc jouer pleinement leur rôle.



Pour le premier magistrat de la province, les délégués provinciaux et chefs de service sont tenus de prendre conscience et de faire preuve de responsabilité pour mériter la confiance des plus hautes autorités placée en leur personne.